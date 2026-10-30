看好未來成長動能 法人調高創意獲利預估值及目標價

創意（3443）受惠CPU客戶提前拉貨，及委託設計（NRE）毛利率轉佳，緩解量產（turnkey）營收比重提升，第3季毛利率維持高檔水準，獲利表現優於預期，法人看好未來兩年成長動能強勁，調高獲利預估值及目標價。

展望2027年，投顧法人預估，Google CPU Axion出貨量上修至400萬顆、MSFT Cobalt 200出貨量130萬顆，加上Horizon、特斯拉AI5等車用產品及NRE後，創意營收可望大幅成長逾200%，獲利同步水漲船高。

法人指出，創意2028年CPU除Google Axion、MSFT Cobalt外，還有AWS Graviton加入產品線，評估Graviton仍有上修空間，主因在於不僅應用於Trainium伺服器，且更多用於通用伺服器。

汽車應用部方面，中國大陸Horizon專案將持續挹注營收，特斯拉專案將從2027年僅貢獻一季，轉為2028年全年量產，毛利率高於雲端服務供應商（CSP）專案，有利於支撐創意整體毛利率表現。

法人表示，創意加速器產品包括Meta Phoebe、MSFT Maia400預計2028年下半年進入量產，由於SoIC架構與內容含量大幅提升，將帶動平均銷售單價較現有 Maia200水準大幅提升。