財報亮麗、展望佳 法人調高穩懋獲利預估值及目標價

穩懋（3105）第3季毛利率及整體獲利表現優於預期，受惠光通訊及衛星動能延續，法人預期，第4季營收可望季增低個股數百分比，呈現淡季不淡態勢，產品組合轉佳有利2027年持續成長，調高獲利預估值及目標價。

投顧法人分析，穩懋第3季毛利率季增9.2個百分點至37.4%，繳出超標成績單，主要受惠基礎建設及光通訊等業務大幅增長，及產能利用率由前一季的65%提升至75%，加計採權益法認列子公司聯茂（6213）業外收益，每股稅後純益（EPS）達4.5元。

穩懋以往年末進入歲修、手機拉貨需求下降淡季，法人指出，隨航太衛星新規格導入，及資料中心光通訊產品產能持續到位，預期第4季營收可持續季增 低個位數百分比，合併毛利率可維持高檔水準。

法人表示，穩懋第3季光通訊及基礎建設等高毛利產品營收占比合計已經過半，在整體基礎建設中，航太衛星加上長距離點對點通訊相關營收合計則超過5G基地台的貢獻，攀升至約四成。

穩懋在高軌、中軌、低軌等衛星通訊領域耕耘超過十年，主要客戶不止一家，隨低軌衛星發射量大增及地面用戶終端需求擴增，整體衛星通訊市場規模快速擴大，法人看好，在SpaceX V3規格啟動下，2027年航太衛星營收占比將明顯成長達20%至25%。