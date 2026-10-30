股價升天！天品再創新高 兩個月大漲逾7成

台股大跌，但專營生命事業的天品（6199）股價再創新高，30日盤中漲逾1%，觸及160.5元，統計兩個月以來已大漲73%。受惠子公司奈科潔淨科技的AI高階潔淨業務持續放量，天品9月營收0.86億元，月增3.35％、年增146.61％，創單月新高。

AI伺服器算力需求持續升溫，水冷、液冷散熱系統滲透率提升，天品董事長李振寬表示，液冷系統對微小雜質及加工殘留物容忍度極低，精密清洗已成為高階AI伺服器供應鏈的重要製程。而奈科潔淨科技專攻伺服器水冷系統零件、散熱模組與特殊元件的先進清洗，目前已切入全球伺服器供應鏈，並獲主要雲端服務業者（CSP）及ODM廠商採用。

天品指出，液冷系統包括Cold Plate水冷板、Manifold分歧管等對於微米級潔淨度的要求極為嚴苛，任何微小雜質均可能造成系統堵塞或滲漏。奈科潔淨科技透過導入「亞微米粒子凝聚增長技術」及Class 10無塵室製程，結合自動化設備與ISO 16232專業檢測能力，提供精密清洗、微粒萃取、顯微分析及品質驗證等一站式服務。

天品9月營收0.86億元，月增3.35％、年增146.61％，創單月新高；累計今年前三季營收7.29億元，年增431.2％。上半年合併營收4.83億元，年增808.82%；稅後歸屬於母公司淨利為1.28億元，每股純益（EPS）為2.07元。

天品近年積極推動「生命科技事業」與「AI科技服務」雙軌發展策略，在核心本業，天品山莊持續提供精緻化一站式禮儀與生命服務，為集團挹注穩定的現金流與獲利基礎；另一方面，奈科潔淨科技憑藉高階潔淨製程技術快速切入AI伺服器液冷供應鏈，成為帶動集團營運成長的第二成長引擎。