特力屋今日掛牌上市！社區店將成下一成長引擎 拚年增六至八家

特力屋（7867）今（30）日正式上市掛牌交易。深耕台灣居家修繕市場逾30年的特力屋，近年積極從傳統居家修繕賣場進一步轉型升級為「一站式居家解決方案平台」，其中，社區店將是特力屋下一階段重要的營運成長引擎，未來規劃每年新增六至八家。

特力屋社區店已從2019年的4家擴增至2025年的36家，2026年目標為42家，未來規劃每年新增6至8家，持續擴大市場服務版圖。目前營收結構中，大型店貢獻約84%、社區店約12%，商場與電商合計約4%，隨著社區店據點持續增加，並結合特力屋管家到府服務深化在地市場滲透率，可望逐步提升社區店營收占比，成為中期營運成長的重要動能。

在展店策略上，特力屋將運用區域人口分布、會員消費行為及住宅屋齡等數據，精準掌握各地市場需求，優化門市布局與服務覆蓋率，兼顧展店規模與單店經營效益。此外，公司同步推動既有門市店型與經營模式升級，強化商品展示、情境體驗及服務整合，帶動消費者到店意願與購買轉換率，其中大同重慶北店今年完成改裝後，來客數及營業表現均明顯提升，展現店型優化策略的初步成效。

線上銷售方面，特力屋加速核心商品上架數量與外站渠道經營，將電商打造為第二成長曲線。線上商品數從2024年逾9萬項增至2025年逾10萬項，線上業績占比逐步提升，並導入AI搜尋與推薦功能，擴大線上預約安裝及裝修服務。公司並以1052萬名會員為基礎，串聯線上瀏覽、門市消費、裝修預約及售後數據，辨識消費者在廚衛更新、適老改裝及季節修繕等不同居住階段的需求，由單品促銷轉向場景式提案，提升回購率與跨品類消費。

面對AI應用快速發展，特力屋同時導入AI Agent提升服務效率與人員培訓速度，長期規劃將AI與內部商品系統及裝修資料庫整合，讓特力屋管家能以更即時及情境模擬畫面，向顧客介紹商品使用情境，讓顧客能更精準的選擇合適的商品。董事長何湯雄表示，掛牌只是新的起點，特力屋未來要做的是從商品、施工到後續維護都由同一套服務系統承接，讓居家改善不再只是一次性買賣，而是推升營運動能的關鍵。