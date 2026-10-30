山太士股價崩跌逾八成 富邦證辭任推薦券商

富邦證券28日申請辭任山太士（3595）中途推薦證券商，主要考量山太士已進入上櫃承銷階段，近期興櫃市場股價波動較大，增加推薦證券商造市難度，為避免股價波動對損益造成較大影響，經綜合評估後決定辭任。

富邦證券指出，公司並非山太士主辦或協辦證券商，未參與上櫃承銷作業，僅為七家推薦證券商之一。另強調，擔任推薦證券商期間，持有的興櫃股票部位及報價調整，均依櫃買中心興櫃股票相關買賣規定及公司內部作業規範辦理。

事實上，山太士今年4月20日攻上盤中歷史高點3,000元後，高檔高處不勝寒，隨即展開漫長的築頂與回檔歷程。雖然6、7月間曾在2,000元至2,600元附近區間高檔橫盤震盪，但在7月底賣壓再度爆發，股價宛如失速列車一路震盪下挫。

到了8月初至9月期間的反彈力道微弱，高點僅觸及1,800元附近便再度告吹，呈現「一波比一波低」的偏弱走勢，直至10月中旬，股價跌破千元關卡，10月29日盤中最低一度達395.5元，而自歷史高檔3,000元以來，已崩跌86.8%。