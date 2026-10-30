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載板廠 Ibiden 財報展望驚喜不足股價跌停 大客戶英特爾股價重挫干擾
Ibiden公布財報展望驚喜不足股價跌停，並受到大客戶英特爾股價重挫干擾，不過業界認為台灣載板廠欣興（3037）、景碩（3189）等影響有限，近年各大廠來自輝達、超微與CSP廠商貢獻已不斷拉升。
Ibiden預估CY2026–2030年AI GPU／ASIC載板需求面積將擴大至5.4倍，一般伺服器CPU載板需求增加至2.5倍。既有5,000億日圓擴產計畫持續推進，主要布局AI GPU及ASIC高階ABF載板，預計2027財年起逐步投產。10/29再宣布約1,510億日圓設備投資，布局高性能CPU等IC載板需求，並評估後續擴產。
法人則分析，Ibiden財報驚喜有限展望不如預期更大幅度上修，加上主要客戶Intel公布4Q26財測不如預期，盤後股價重挫約23%，引發市場的疑慮。
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