味全龍總冠軍加持 味全不畏大盤重挫、強勢漲停

台股30日跌勢加劇，正式跌破季線大關，盤中更失守4萬5千點，跌幅約3%。不過，食品股逆勢走強，其中味全（1201）表現最為亮眼，盤中攻上13.55元漲停價，一舉突破年線；興泰（1235）上漲近2%，統一（1216）也漲近1%。而味全旗下中華職棒味全龍隊近日奪下年度總冠軍，味全同步大漲慶賀。

台股盤中重挫約1,500點，電子股首當其衝，傳產股也僅食品、航運維持紅盤，其中味全表現最強，股價跳空大漲，衝上漲停板，成交量放大至逾5千張。味全龍26日擊敗中信兄弟，拿下隊史第六冠、復出後第二冠，四場主場票房及周邊商品收入估計突破2億元。

食品龍頭統一上漲近1%，統一企業9月營收618億元，年增5.8％，累計前三季營收達5,370.5億元，年增4.2％，9月及前三季則雙創同期新高。統一集團為國內實體零售龍頭，旗下事業版圖涵蓋超商、藥妝、量販及餐飲等領域，近年除跨足寵物通路投資，新百貨DREAM PLAZA也正式開幕營運。

法人看好，第4季進入年末傳統消費旺季，換季飲食需求可望升溫，超商等通路也將迎來旺季，加上周年慶及年末促銷活動助攻，有助挹注集團營運動能。

統一正加快亞洲市場拓展腳步，目前已逐步建立台灣、中國大陸、越南、泰國、印尼、菲律賓及韓國七大市場版圖，並持續尋求跨區域整合機會，日本則列為下一階段重要目標市場。