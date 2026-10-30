第3季轉虧、廣達撤銷收購龜山廠房 友達爆量觸跌停

友達（2409）第3季轉虧，每股淨損0.33元，廣達（2382）宣布撤銷收購友達桃園龜山的華亞科學園區廠房，台股30日暴跌逾千點，友達開低走低重挫至跌停30.65元，回測半年線，盤中成交量逾20萬張，跌停則是開開關關。

友達公布第3季毛利率10.14%，季減2.91個百分點，年增0.57個百分點；稅後淨損24.95億元，較上季由盈轉虧，虧損幅度比去年同期擴大，每股淨損0.33元。

友達累計今年前3季合併營收2,067.98億元，年減2.1%；毛利率11.71%，年減0.04個百分點；稅後淨損22.95億元，較去年同期由盈轉虧，每股淨損0.3元。

友達董事長彭双浪在29日的法說會表示，將把旗下中科L7廠（7.5代廠）與L5C廠（5代廠），以388億元出售給台積電（2330），預估處分利益約185億元，友達活化資產作業也將在本案後告一段落。

不過，原先將賣給廣達的龜山廠房卻是發生變化，廣達宣布撤銷廠房的收購，主要原因在於雙方對廠房使用規格及交付時程未達成共識，因此撤銷原約定交易。廣達強調，該案撤銷並不會影響後續AI伺服器擴增產能布局。

友達30日以30.95元開低，盤中重挫至跌停30.65元，回測半年線，盤中成交量更是爆出逾20萬張的大量，股價在跌停開開關關。