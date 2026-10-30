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崇越單季EPS首破10元、獲利創高 台股重挫中逆勢漲逾3%

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
崇越科技董座曾海華。記者尹慧中／攝影
崇越科技董座曾海華。記者尹慧中／攝影

半導體整合服務廠崇越（5434）第3季獲利創歷史新高，單季每股純益（EPS）首度突破10元，達10.39元，搭配半導體材料與環保工程業務成長展望，激勵股價今（30）日在台股重挫之際逆勢走揚，暫報569元，上漲18元、漲幅3.27%。

崇越第3季合併營收236.7億元，季增13.6%、年增34.9%；毛利率12.9%，季減0.6個百分點、年增0.1個百分點；營益率6.9%，季減0.2個百分點、年減0.1個百分點；歸屬母公司稅後純益20.2億元，季增31.4%、年增82.8%；EPS為10.39元，單季營收與獲利同步創下歷史新高。

累計前三季合併營收630.3億元，年增25.3%；毛利率13.3%，年增0.7個百分點；營益率7.2%，年增0.5個百分點；歸屬母公司稅後純益48.7億元，年增64.8%；EPS為25.19元，創歷年同期新高。

崇越表示，AI與高效能運算需求持續成長，帶動光阻、矽晶圓、石英、晶圓載具及研磨液等先進製程相關材料需求；旗下建越工程與蘇州崇越承接的高科技廠務工程，也隨工程進度增加第3季營收認列，共同推升營運表現。

展望後市，董事長曾海華表示，半導體產業成長及全球布局，持續帶動關鍵材料與高科技廠務工程需求。崇越將整合材料、設備及環保工程服務，加速建構美、歐、亞在地服務體系，配合客戶海外擴產，拓展成長空間。

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