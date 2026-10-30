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特力屋掛牌首日早盤破發！盤中跌近7％ 蜜月行情失色

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
特力屋董事長何湯雄表示，掛牌只是新的起點，未來將持續整合商品、施工及後續維護服務，讓居家改善從一次性商品買賣轉向長期服務關係。特力屋／提供
特力屋董事長何湯雄表示，掛牌只是新的起點，未來將持續整合商品、施工及後續維護服務，讓居家改善從一次性商品買賣轉向長期服務關係。特力屋／提供

特力屋（7867）30日正式掛牌上市，每股承銷價44.06元，隨著上市啟動資本市場新里程碑，公司將加速社區店展店，並結合逾千萬名會員數據及一站式居家服務，擴大營運成長動能。特力屋掛牌首日開盤股價表現相對疲弱，早盤以41.7元開出，盤中一度下探40.8元，跌幅7.38%，失守承銷價。

特力屋深耕台灣居家修繕市場逾30年，近年積極從傳統居家修繕賣場轉型為一站式居家解決方案平台，整合商品銷售、諮詢、丈量、施工及售後服務，擴大居家修繕與裝修市場商機。

展望後市，特力屋將社區店列為下一階段成長主力，社區店已從2019年的4家擴增至2025年的36家，今年目標達42家，未來規劃每年新增6至8家。目前大型店貢獻營收約84%、社區店約12%，商場及電商合計約4%，隨著社區店持續展店，搭配特力屋管家到府服務，期望逐步提高社區店營收占比。

電商方面，特力屋將線上銷售定位為第二成長曲線，線上商品數從2024年逾9萬項增加至2025年逾10萬項，並導入AI搜尋及推薦功能，擴大線上預約安裝及裝修服務，結合逾1,052萬名會員數據，提升回購率及跨品類消費。

特力屋也持續推動既有門市改裝升級，透過商品展示、情境體驗及服務整合，提高來客數與購買轉換率，並運用區域人口分布、會員消費行為及住宅屋齡等數據，優化展店布局。

特力屋董事長何湯雄表示，掛牌只是新的起點，未來將持續整合商品、施工及後續維護服務，讓居家改善從一次性商品買賣轉向長期服務關係，成為推升營運成長的重要動能。

特力屋 特力 破發

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