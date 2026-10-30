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拓凱營運陣痛期已過 分析師對後市營運看法轉趨正向

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

拓凱（4536）營運陣痛期已過，多元產品成長帶動獲利改善中，法人機構對未來營運看法轉趨正向。

分析師表示，主要是考量占營收比重最大的自行車業務在今年下半年出現改善，隨著主力客戶新品銷售表現較佳，帶動訂單增加，預期2027年自行車業務有望止跌回溫；其次，航太安全帽及其他類業務接單保持強勁，其中航太受惠於航空座椅需求增加，安全帽則有高階產品及新客戶訂單貢獻，加上精密塑件業務持續擴張，將有助於優化產品組合。

再者，第2季受子公司一次性費用及匯率等因素干擾，毛利率與獲利下滑，但隨下半年出貨規模擴大、產品組合改善，預期下半年獲利能力將逐步回升下，預估拓凱2026年每股獲利（EPS）13.5元、年減9%，而2027年EPS為15.2元、年增13%。

分析師 航太 安全帽

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