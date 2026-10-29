全新前三季EPS 4.01元

磊晶大廠全新（2455）昨（29）日公布第3季稅後純益3.38億元，創單季歷史新高，季增58%，年增1.11倍，每股純益1.81元；前三季稅後純益7.46億元，年增1.1倍，超越去年全年，每股純益4.01元。

全新受惠磷化銦（Inp）磊晶市場需求爆發，營運動能看旺。業界指出，磷化銦基板去年第4季起漲，今年已數度調升，由基板製成的磊晶也已二度漲價，第4季可能第三度調整，意味市場供不應求盛況延續，光通訊模組廠與AI資料中心業者甘願加價搶貨，成為標準的賣方市場。

法人表示，對磊晶廠而言，「有料才有貨、有料才有營收」，全新順利取得多批磷化銦基板，預料第3、4季將陸續反應出營收成長動能，客戶帶料委託生產的另一商業模式，有助毛利率提升。

根據統計，全球磷化銦基板產能主要集中在美系大廠AXT以及日商住友電工等兩家業者，合計市占率七至八成，其餘為日商JX金屬及德商Freiberger等。