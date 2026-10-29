瑞昱接單穩 拚淡季不淡

IC設計廠瑞昱（2379）昨（29）日舉行法說會，公司看好本季有望淡季不淡，全年各主要業務都仍將實現成長。

瑞昱日前已公布第3季合併營收377.32億元，季增0.5%，年增27.9%；毛利率47.4%，季增0.4個百分點，年減2.3個百分點；淨利41.26億元，季增8.4%，年增20.3%，每股純益8.05元。前三季合併營收1,117.07億元，年增15.8%；歸屬母公司業主淨利122.61億元，年增13.3%，每股純益23.91元。

展望本季，瑞昱認為，訂單動能維持穩定，正與封測廠夥伴合作，希望緩解產能瓶頸。即便第4季通常是季節性淡季，今年可能不會像往年同期出現營收放緩的狀況，主要受惠更佳的產品組合，與價格調整所帶來的平均售價（ASP）提升。

雖然供應鏈與成本等不確定性可能影響短期能見度，瑞昱仍對中長期成長充滿信心，主要驅動力來自旗下核心網路業務產品規格升級與市占率提升，以及高效能運算（HPC）相關產品為新的成長驅動引擎，還有車用、無人載具、機器人與更廣泛AIoT應用等邊緣AI機會。

展望2027年，瑞昱評估營收將實現穩健成長，主要由平均售價上揚、持續的產品規格升級，以及新品推出等助力帶動。

至於ＷiFi業務，瑞昱指出，PC與路由器中的WiFi 7滲透率如預期進展，朝今年達近30%的目標邁進，同時，2027年產品設計也更多採用WiFi 7。至於下一代WiFi 8方案的開發工作則按計畫推進，預計2027年下半年進入量產。