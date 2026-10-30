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國巨單季毛利率升至41%
被動元件大廠國巨（2327）昨（29）日第3季財報，受惠AI應用需求強勁、產品組合改善，單季毛利率攀升至41%，營益率同步走揚；稅後純益119.81億元，為歷年單季次高，季增27.2%，年增88.5%，每股純益5.83元，前三季每股大賺14.32元。
國巨於前一次法說會曾表示，訂單足以支撐第3季營收較第2季溫和成長，毛利率也將持續改善，如今財報出爐，單季獲利季增逾27%，毛利率、營益率分別季增2.5個百分點及3.1個百分點，相較先前溫和成長的展望，實際獲利成績更顯強勁。
國巨第3季毛利203.08億元，毛利率41%，季增2.5個百分點，年增4.8個百分點；營益率29.5%，季增3.1個百分點，年增6.6個百分點；稅後純益119.81億元，季增27.2%，年增88.5%，每股純益5.83元。
累計前三季毛利率39.3%，年增3.5個百分點；營業利益359.65億元，營益率27.2%，年增5.5個百分點；稅後純益294億元，年增74.1%，每股純益14.32元。
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