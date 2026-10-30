日月光Q3大賺逾半個股本

日月光投控（3711）昨（29）日公布第3季財報，受惠封測業務持續升溫，單季稅後純益269.96億元，季增28%、年增148%，創近19季以來新高，每股純益5.84元，前三季每股純益達14.16元。

日月光投控第3季合併營收2,441.61億元，季增28%、年增45%；毛利率22.1%，季增1.1個百分點，年增5個百分點；營益率13.6%，季增2.5個百分點，年增5.8個百分點。前三季稅後純益621.93億元，和去年相比大增139.7%，每股純益14.17元，超越去年全年的9.37元。

法人指出，日月光投控核心封測業務表現尤其突出，第3季營收1,514.85億元，季增20%，年增51%，占集團合併營收約62%；封測業務毛利率達30.6%，季增3.3個百分點，年增8個百分點；營益率20%，季增4.3個百分點，年增9.2個百分點，兩項獲利指標改善幅度均高於集團整體水準。

從封測業務應用結構觀察，通訊產品營收占比38%，為最大應用別，電腦產品占34%，汽車、消費性電子及其他應用合計占28%，通訊與電腦兩大應用合計貢獻逾七成營收；前十大客戶營收占比則為63%。

產能配置方面，日月光投控財務長董宏思坦言，目前最大的瓶頸在於廠房空間不足，客戶需求已遠超過現有供給能力，如何配置有限空間與設備成為重要課題。