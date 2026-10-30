友達上季每股虧損0.33元

友達（2409）昨（29）日公布上季再次陷入虧損，每股淨損0.33元，董事長彭双浪坦言，受記憶體及處理器缺貨、漲價影響，筆電終端售價明顯提高，連帶壓抑消費者購買意願，加上品牌客戶及通路庫存增加，拖累面板需求。

他預估，隨著年底旺季備貨告一段落，客戶採購轉趨保守，本季顯示業務營收恐較上季進一步下滑。

友達昨天公布第3季毛利率10.14%，季減2.91個百分點，年增0.57個百分點；稅後淨損24.95億元，較上季由盈轉虧，虧損幅度也比去年同期擴大，每股淨損0.33元。前三季合併營收2,067.98億元，年減2.1%；毛利率11.71%，年減0.04個百分點；稅後淨損22.95億元，較去年同期由盈轉虧，每股淨損0.3元。

友達董事會昨天再通過57.28億元資本支出預算。彭双浪指出，今年董事會先前已累計通過新增近240億元資本支出，將主要用於新技術開發及小量生產；未來隨技術成熟轉入量產後，再有後續投資計畫。

友達總經理張博儀說明，2026年的折舊費用預計約280億元；資本支出的現金流下修為不超過150億元，主要因驗收時程的影響，預期部分的資本支出會遞延到2027年支付。

展望明年景氣，彭雙浪指出，綜合研調機構對全球經濟成長率預測，市場對2027年景氣展望並不悲觀。然而，地緣政治衝突、記憶體短缺及原物料價格上漲仍是關鍵變數，友達將密切關注並靈活應對。