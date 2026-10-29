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富邦證辭推薦券商致股價挫逾3成 山太士：不影響上櫃

中央社／ 台北29日電

山太士今天因富邦綜合證券申請辭任興櫃股票推薦證券商影響，興櫃股價慘跌超過3成。山太士董事長吳學宗表示，山太士目前由永豐金證券擔任主辦承銷商，輔導券商也沒有異動，上櫃時程完全不受影響，預計明年1月掛牌上櫃。

富邦綜合證券10月28日公告，申請辭任山太士興櫃股票推薦證券商，自10月30日起生效。消息一出引發沉重賣壓，衝擊山太士今天興櫃股價走勢疲弱，盤中一度下殺至395.5元，重挫428.71元，跌幅高達52%，終場跌勢收斂，收在575元，仍下跌249.21元，跌幅30.24%。

吳學宗說，興櫃市場交易主要透過券商進行撮合，依據規定，推薦證券商應維持一定數量的股票庫存，若持股數量低於規定門檻，且未在期限內補足，便須依規定辦理。富邦綜合證券申請辭任山太士推薦證券商，是遵行規定辦理。

吳學宗強調，歡迎券商擔任推薦證券商，以增加交易活絡，不過，富邦綜合證券辭任推薦證券商後，山太士仍有6家推薦證券商。

山太士上櫃案已通過上櫃審議委員會審議，並經櫃買中心董事會通過，於8月26日同意上櫃契約。吳學宗表示，山太士由永豐金證券擔任主辦承銷商，3家輔導券商中國信託綜合證券、群益金鼎證券和台新綜合證券也都沒有異動，上櫃案完全不會受到影響，預計明年1月掛牌上櫃。

吳學宗說，公司營運一切正常，今年前3季營運一路向上，累計前3季營收新台幣5.9億元，年增68.4%。半導體廠客戶訂單是長期需求，希望第4季業績能夠延續攀升趨勢。此外，山太士將持續爭取新客戶、新訂單，推升明年營運成長。

富邦證券指出，10月28日申請辭任山太士公司中途推薦證券商，主要原因是富邦並非主辦證券商，也非協辦證券商，並未參與其上櫃承銷作業，僅為推薦證券之一（包括主協辦券商合計7家推薦證券）；考量山太士已進入上櫃承銷階段，且近期興櫃市場股價波動較大，增加推薦證券商造市難度，為避免股價波動對損益造成較大影響，綜合評估後申請辭任推薦證券商。

富邦證券擔任山太士推薦證券商期間，所持興櫃股票部位及報價調整，均依櫃買中心興櫃股票相關買賣規定及富邦證券內部作業規範辦理。

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