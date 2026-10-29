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瑞儀Q3每股純益2.31元 切入折疊機鏈
瑞儀（6176）董事長王昱超昨（29）日表示，第3季由於少了認列一次性併購費用，稅後淨利回神，每股純益2.31元。展望第4季，營運動能將放緩，隨美系客戶主流筆電需求持續成長，積極準備2027年上半年相關產品出貨。
此外，瑞儀已成功切入折疊手機光學供應鏈，2027年將量產特殊光學膜。
瑞儀昨天線上法說會公布第3季營運成果，單季營收113億元、毛利24億元，均較上季增加2%；營業淨利達11億元，較上季大幅回升20%，每股純益2.31元，顯示本業獲利回穩。累計前三季合併營收344.11億元，年減7%；毛利率21.7%。稅後淨利20.8億元，年減39%；每股純益4.95元。
瑞儀成功切入折疊手機光學供應鏈，王昱超表示，透過特殊奈米紋理光學技術，協助改善OLED折疊螢幕的摺痕視覺問題，相關模具已順利量產。
瑞儀高雄七廠預計2027年完工投產。新廠規劃導入晶圓級奈米壓印製程設備，未來將專注生產精密繞射光學元件、奈米紋理表面及超穎透鏡等產品。
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