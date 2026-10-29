瑞儀Q3每股純益2.31元 切入折疊機鏈

AI伺服器需求持續升溫，摩根士丹利（大摩）在最新出爐的銅箔基板（CCL）產業報告中指出，整體CCL產業基本面強勁，維持「優於大盤」評等。其中台光電（2383）目標價上調至8,800元；對台燿雖微幅下修目標價至2,550元，但皆給予「優於大盤」評等。

2026-10-29 23:41