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昇達科Q3每股賺3.65元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

低軌衛星與高頻通訊元件昇達科（3491）昨（29）日公布第3季自結財報，受惠低軌衛星產品出貨亮眼，第3季每股純益3.65元，累計前三季每股純益11.81元，雙創同期新高，賺贏2025年及2024年全年的7.83元、8.59元。為迎接未來訂單，昇達科在台灣美國及越南展開新一波產能擴充。

昇達科第3季營收8.43億元，季減6.5%，年增74%，毛利率50%，低於上季55.6%，優於去年同期47%，營業利益1.95億元，季減19%，年增133%，稅後純益2.7億元，季減12.3%，年增207%，每股純益3.65元，為同期新高。

累計前三季昇達科營收27.65億元，年增71%，毛利率55%，營業利益7.5億元，年增118%，稅後純益8.32億元，年增174%，每股純益11.81元，創同期新高，也超越去年全年獲利。

昇達科指出，受惠全球低軌衛星（LEO）建置需求持續擴大，帶動營運規模穩健擴張；加上既有客戶衛星部署規模擴大，毫米波通訊產品出貨同步增加，推升獲利能力，累計毛利率從去年同期的47%提升至55%，增加八個百分點。

觀察產業趨勢，昇達科認為，低軌衛星成長除來自全球星系部署規模擴大，既有衛星周期性汰換與新世代產品升級，更有來自衛星直連終端、人工智慧、國防通訊韌性等新興應用所衍生的需求；隨低軌衛星通訊與AI資料中心持續升級，也拓展昇達在毫米波、太赫茲及相關高頻高速傳輸市場商機。

而昇達科對未來市場需求的高度信心，也反映在全球產能擴充與營運布局。昇達科已啟動下一階段產能規劃，預計自第4季起持續推進台灣、美國及越南三地的廠房擴充與產能建置準備。

昇達科 低軌衛星 越南

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