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研華Q3獲利創新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
研華 EPS
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工業電腦龍頭研華（2395）受惠邊緣AI發展等因素，帶動今年第3季稅後純益激增至62.18億元，季增37.6%、年增124.8%，單季營收、獲利再締新猷，每股純益（EPS）7.15元。

研華昨（29）日公布第3季營收324.4億元，季增24.2%、年增82.5%，創單季新高；毛利率36.7%，季減1個百分點、年減2.2個百分點；營益率20.9%，季增1.3個百分點、年增5.7個百分點。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，第3季受惠於邊緣AI市場發展，以及半導體設備、智慧醫療等應用領域需求強勁，加上供應鏈波動及零組件漲價效應，客戶下單持續積極，帶動營收續創歷史新高。營業利益及淨利亦較去年同期強勁成長；惟受關鍵零組件價格上揚影響，毛利率短期較去年同期下滑。

研華累計今年前三季營收為789.52億元，年增49%；毛利率37.6%，年減2.2個百分點；營益率19.8%，年增3.3個百分點；稅後純益140.7億元，年增88%；每股純益為16.21元，超越2025全年表現。以美元計算，研華2026年累計前三季營收達24.85億美元，年增46%。

整體營運以區域別而言，北美、歐洲、中國、北亞、台灣、及新興市場均為雙位數年增，分別增長58%、36%、55%、43%、72%及37%；各事業群表現方面，以物聯網自動化事業群（iAutomation）、智能系統事業群 （iSystem）及嵌入式事業群（Embedded Sector）表現佳，分別雙位數年增25%、49%及40%。而智能服務事業群 （iService）則個位數年增7%。

研華今年第3季接單出貨比（B/B Ratio）為1.64，接單與出貨金額持續季增，三大區域皆較上季成長，其中北美達2.12，歐洲及中國分別提升至1.52及1.50，顯示整體接單動能保持強勁。

陳清熙指出，本季儘管原物料成本波動及供應鏈挑戰仍在，研華已展開相應布局確保長期供料穩健並延續成本轉嫁機制，可望維持高度營運韌性。

研華 營收 毛利率

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