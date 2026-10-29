致茂前三季賺贏去年 CPO、系統級測試業務加持

致茂（2360）昨（29）日法說會公布財報，受惠AI電源、CPO及系統級測試帶動，第3季稅後純益56.47億元，季增10.24%、年增11.46%，每股純益13.34元，獲利續創單季新高。累計前三季每股純益34.61元，已賺贏去年全年，且部分訂單能見度已直達2027年。

致茂說明，第3季毛利率降至57.5%，主因毛利較低的中國大陸電池專案出貨拉高，屬產品組合變化；隨該專案約三成訂單因廠房進度遞延至明年首季，第4季毛利率可望回溫，全年力拚守穩六成。前三季營業利益172.06億元，營益率39.72%同創新高。

致茂EPS

在光通訊先進測試布局上，致茂指出，已接獲明年第1季CPO量產設備訂單，客戶年底完成試產後將擴大放量；依客戶目前規畫，明年第三測試站點量產設備數量至少為今年試產期的四至五倍。致茂認為，若客戶流程省略第二站點，將進一步推升第三站點機台拉貨需求。

除既有客戶外，致茂透露，美系大廠Marvell已通知明年啟動試產，規畫前三季試產、第4季轉量產，設備採購持續放大。業界分析，測試強度是先進封裝量產關鍵，隨新客戶步入放量期，將拉升致茂高階光電測試設備滲透率，挹注出貨動能。

致茂表示，今年測試儀器與自動測試系統約六至七成與AI電源相關，動能延伸至明年。半導體領域前三季光電業務營收年增約四倍，系統級測試倍增；具主動溫控功能的測試分類機獲高效能運算及雲端業者認證下單，明年將正式貢獻營收。

展望後市，致茂客戶擴產主力聚焦AI推論晶片，涵蓋CPU與ASIC等架構，老化測試產品明年預期再增高效能運算客戶。面對成本上升與旺盛訂單，致茂證實已與客戶協商調整產品報價，中長期營運保持穩健成長動能。