汎瑋第3季EPS 1.49元 擴增越泰產能

電子機能材料業者汎瑋材料（6967）昨（29）日公布第3季自結損益，單季稅後純益3,832.6萬元，年增約8.6%，每股純益（EPS）1.49元；前三季稅後純益1.05億元，年增49.9%，EPS 4.22元，創同期新高並超越去年全年。

汎瑋材料指出，公司持續擴大利基型市場布局，今年成效逐步顯現。其中，第3季應用於於工業電腦及AI伺服器相關領域產品出貨倍增，加上3M經銷業務也有所成長，雙雙帶動營收。此外，越南廠已承接新訂單，預計於第4季季末放量。

汎瑋東南亞布局也開始發酵，擴增越南、泰國生產量能，以配合國際電子大廠供應鏈多元化的趨勢。汎瑋指出，公司看準供應鏈重組帶來的契機與優勢，成功承接供應鏈轉移帶來的新訂單，主要涵蓋筆記型電腦、智慧家電等應用，預計今年第4季末後陸續放量。

展望全年度，汎瑋除持續深耕AI伺服器、HPC及智慧家電等既有高階應用市場，也將進一步掌握下一波AI硬體升級商機。