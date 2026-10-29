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八貫第3季EPS 1.6元 賺三季抵一年

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

八貫（1342）昨（29）日公布第3季財報，單季稅後純益1.2億元，年增17.68%，每股純益EPS）1.6元；累計前三季稅後純益4.4億元，年增40.2%，EPS達5.7元，超越去年全年水準。

隨四大產品線訂單持續增溫，新訂單洽談已排至2027年第2季以後，公司看好全年獲利再創新高。八貫第3季營收9.4億元，年增53.78%，營業利益1.5億元，年增46.13%，主要受惠戶外、醫療產品應用擴大，以及航太航海、軍工客戶拉貨強勁，標案出貨同步挹注營運。

獲利方面，第3季毛利率25.15%，季增約1個百分點。惟9月發放限制員工權利新股，認列一次性費用約5,125萬元，影響獲利表現。若排除此因素，單季毛利率約29%，年增兩個百分點，EPS可達2.14元。

累計前三季營收28.6億元，年增36%，營業利益5億元，年增28.6%。四大產品線營收均呈雙位數成長，其中戶外產品年增50.8%最亮眼，醫療、軍工產品均成長逾二成，航太航海成長14%。另有匯兌收益1,154萬元挹注，排除一次性費用後，前三季EPS可達6.24元。

展望本季，八貫表示，隨訂單出貨延續、產線配置優化，加上不再有一次性費用影響，毛利率可望改善，全年獲利有機會再創新高。

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