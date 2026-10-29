長興9月獲利年增1.5倍

長興（1717）昨（29）日公布自結獲利數字，9月自結稅前盈餘3.88億元，年增158.28%，每股稅前盈餘0.33元；前三季累計稅前盈餘26.83億元，年增47.3%，每股稅前盈餘2.29元，則改寫近四年同期新高紀錄。

其中，半導體先進封裝材料及精密設備營收貢獻，雙雙寫下單月新高；半導體封裝材料更已開始貢獻獲利。

長興指出，9月受中國11長假前拉貨效應帶動，合成樹脂、特用材料出貨量明顯增加，乾膜光阻、精密設備等電子材料也維持高檔，挹注9月單月營收月增8.93%、年增29.37%，並寫近51個月新高紀錄。各項，半導體先進封裝材料及精密設備兩項營收貢獻，均創下單月新高。

長興表示，隨產品組合優化，降低石化原料成本持續上漲的衝擊，9月整體平均毛利率，維持與上月相當。

其中，半導體先進封裝材料出貨穩定增加，並已開始有獲利貢獻；精密設備進入客戶密集驗收期，營收可望持續攀升。合成樹脂、特用材料需求維持穩定。

展望未來，長興預期，公司第4季整體營運，將延續第3季的旺季表現。惟中東局勢未明，原料價格波動仍存在不確定性，長興表示將謹慎管理原料採購，並繼續優化產品組合，維持毛利率表現。

長興持股約六成的子公司長廣，也於日前公布9月自結獲利數字，單月稅後純益6,800萬元，年增67倍，每股純益（EPS）0.86元。法人指出，因第3季步入高階設備出貨高峰期，加上產品漲價效應，帶動長廣獲利表現，9月單月EPS超越第2季整季。

長廣表示，目前ABF載板市場供不應求，且未來隨載板用量、面積、層數增加，以及應用面愈趨廣泛，預期榮景至少延續至2028年。