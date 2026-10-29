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威剛前三季獲利超越過去25年總和 每股純益突破百元

聯合報／ 記者簡永祥／台南即時報導
威剛董事長陳立白。聯合報系資料照
威剛董事長陳立白。聯合報系資料照

記憶體模組領導品牌威剛（3260）前三季獲利締造歷史新頁，每股盈餘達101.47元，首度突破百元大關，累計稅後淨利達336.5億元，更超越公司成立以來25年獲利總和。第三季營運表現也持續攀高峰，歸屬母公司業主淨利達126.1億元，年增616.4%，每股稅後盈餘為38.69元，均刷新歷史單季紀錄。

威剛董事長陳立白表示，全球AI基礎建設持續擴張，加上機器人、自駕車與低軌衛星等實體AI應用發展，記憶體需求正從雲端資料中心延伸至更多應用場景。由於上游原廠產能配置仍以高階產品及伺服器需求為重，預期2027年記憶體市場供需失衡情況將更加明顯，尤其DRAM缺貨會比2026年更嚴重。目前大型CSP業者的記憶體供貨滿足率約七成，PC及手機品牌更僅約五成，凸顯在供應有限、需求競逐貨源之下，掌握DRAM的有限供應已成為市場競爭的重要關鍵。

展望第四季及2027年，陳立白指出，威剛將以「從年頭旺到年尾」的氣勢，持續推進三大策略。首先，深化上游合作、鞏固關鍵貨源，並積極提升SSD與eSSD的市占率；其次，聚焦重點及策略客戶，全力支援全球稀缺的DRAM及NAND Flash資源，深化長期合作關係；第三，提高TRUSTA企業級儲存及AI應用產品比重，拓展高階儲存與新興商機，並提升公司長期整體的AI相關產品含金量及毛利率。威剛將透過貨源掌握、客戶布局與產品組合優化，充分掌握AI快速發展帶來的營運成長機會。

威剛第3季營收與獲利同步展現強勁成長力道，合併營收季增38.9%達530億元，毛利率35.88%，營業利益153.1億元，季增20%、年增701.7%；稅後純益129.1億元，歸屬母公司業主純益為126.1億元，季增21.2%、年增616.4%，以加權平均股數3.26億股計算，每股純益38.69元。

德微前三季累計營收突破千億元達1,172.4億元，毛利率42.32%，營業利益為403.6億元，年增逾10倍，營業利益率34.43%；稅後純益336.5億元，年增914.8%，歸屬母公司業主純益325.5億元，年增928.3%，每股純益101.47元。

威剛 每股純益 低軌衛星 記憶體

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