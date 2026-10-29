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台光電目標價 喊到8,800

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
大摩看CCL產業
大摩看CCL產業

AI伺服器需求持續升溫，摩根士丹利（大摩）在最新出爐的銅箔基板（CCL）產業報告中指出，整體CCL產業基本面強勁，維持「優於大盤」評等。其中台光電（2383）目標價上調至8,800元；對台燿雖微幅下修目標價至2,550元，但皆給予「優於大盤」評等。

大摩指出，CCL產業第3季毛利率表現優於預期，主要受惠產品價格調整及產品組合改善，預期相關趨勢將延續至第4季。隨AI伺服器與高速網路設備持續升級，高階CCL需求維持強勁，加上部分原物料供應吃緊，供需條件有利業者調整售價，支撐毛利率進一步提升，因此維持「優於大盤」看法。

台光電方面，第3季毛利率達37.7%，優於預期。大摩認為，台光電第3季獲利優於預期，主要受惠價格調漲效益逐步反映，以及高階產品組合改善。

展望第4季，大摩預估，台光電營收將達724億元，季增約19%、年增190%，毛利率可望進一步升至39.9%，季增2.2個百分點。即使第4季產能增加幅度有限，價格調整及產品組合改善仍可望支撐營收與獲利成長，因此目標價由8,400元調升至8,800元。

在AI基礎建設需求帶動下，大摩調升台光電2026至2028年每股稅後純益（EPS）預估，分別上修12%、10%、6%。大摩補充，台光電受惠AI伺服器CCL需求成長、產品組合持續改善及價格調整，預期將帶動毛利率擴增；若AI需求強於預期、材料升級加速且市占率進一步提升，樂觀情境目標價可達13,650元；反之，若AI需求轉弱，悲觀情境目標價為4,200元。

此外，大摩仍看好台燿受惠AI ASIC伺服器、高速交換器及低軌衛星需求成長，加上高階CCL供需偏緊，有利產品組合與價格提升，由於2027至2028年獲利預估下修，目標價由2,700元降至2,550元，但維持「優於大盤」評等。

若2027至2028年高階伺服器與交換器需求強於預期、新世代晶片順利放量，樂觀情境目標價為3,825元；若資料中心建置延後、AI及網通晶片推出進度不如預期，悲觀情境目標價為635元。

台光電 目標價 台燿

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