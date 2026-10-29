威剛前三季EPS 101.47元 董座陳立白：明年DRAM缺貨會更嚴重

記憶體模組廠威剛（3260）昨（29）日公布第3季獲利季增逾二成，每股純益38.69元，再創新高；前三季大賺逾十個股本，每股純益101.47元，超越公司成立25年來獲利總和。董事長陳立白預期，2027年記憶體供需失衡將更加嚴峻，尤其DRAM會比今年更缺。

展望第4季及明年營運，陳立白強調，威剛將延續「從年頭旺到年尾」的氣勢，持續深化上游合作，鞏固DRAM及NAND Flash關鍵貨源，並聚焦策略客戶，擴大SSD及企業級SSD（eSSD）市占，同時提高TRUSTA企業級儲存與AI應用產品比重，藉由產品組合優化，提升整體毛利率及獲利能力。

威剛結算，第3季毛利率35.88%，季減6.23個百分點，年增13.11個百分點；營業利益153.1億元，季增20%，年增701.7%；稅後純益126.1億元，季增21.2%，年增616.4%，每股純益38.69元。

累計前三季毛利率42.32%，年增23.28個百分點；營業利益403.6億元，年增逾十倍，營益率34.43%；稅後純益325.5億元，年增928.3%，每股純益101.47元，營運締造歷史新頁。

陳立白指出，全球AI基礎建設投資持續擴張，加上機器人、自駕車及低軌衛星等實體AI應用崛起，記憶體需求持續升溫，但上游原廠仍優先將產能配置於高階產品及伺服器市場，供需缺口短期難以緩解。

陳立白透露，目前大型雲端服務供應商（CSP）的記憶體供貨滿足率僅約七成，PC及手機品牌業者更只有五成，各大廠競相爭搶貨源，預期明年DRAM供應將比今年更吃緊，掌握上游貨源已成為市場競爭關鍵。

法人認為，在原廠產能擴充有限、DRAM及NAND Flash供應持續吃緊之際，威剛憑藉既有庫存、上游貨源掌握能力及高階產品布局，有望持續掌握報價上漲與產品組合優化帶來的商機，後續獲利可期。