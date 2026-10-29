安碁資訊財報／第3季獲利創歷史次高 EPS達3.04元

資安服務廠安碁資訊（6690）董事會29日通過今年第3季財報，營收6.8億元，年增9%；營業毛利2.87億元，年增7%，毛利率42.2%；營業淨利1.1億元，年增16%；稅後淨利0.91億元，季增7.4%、年增12.7%，創單季歷史次高、同期新高紀錄，每股純益為3.04元。

累計安碁資訊今年前三季營收達19.64億元，年增13%；營業毛利7.87億元，年增7%，毛利率40%；營業淨利2.93億元，年增16%；稅後淨利2.44億元，年增15%；每股純益8.14元。

安碁資訊指出，今年第3季受惠於原取得金融與政府機關指標型專案外，資安防護檢測服務及雲端服務需求穩定成長。從前三季財務表現來看，公司營收與獲利都比去年同期成長，其中營業淨利成長幅度高於營收，展現整體營運的效益與獲利能力。

隨著生成式AI加速駭客攻擊手法演進，企業對資安檢測、攻防演練及主動防禦服務的需求持續升溫。未來，安碁資訊將持續深化資安檢測、紅隊演練與攻擊防護服務能量，並聚焦法規遵循及企業雲端轉型所衍生的安全需求，持續布局在資安服務與技術創新，協助企業提升資安防護能力與營運韌性。