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榮剛前3季獲利增1成 航太訂單挹注營運
特殊鋼廠榮剛受惠航太、國防及能源與油氣等應用市場需求支撐，今年前3季歸屬母公司業主淨利為新台幣8.46億元，年增約10%，每股稅後盈餘（EPS）為1.51元。榮剛表示，目前在手訂單約85億元，以航太訂單為主，並持續擴充新產能，效益預計明年第1季顯現。
榮剛第3季歸屬母公司稅後淨利2.84億元，年增約59%，EPS為0.51元，優於去年同期的0.30元。
榮剛今天透過新聞稿表示，目前整體在手訂單約85億元，其中高毛利的航太訂單約50億至60億元，為支撐獲利的主要動能。全球航太產業受惠於飛機製造商訂單與交機需求帶動，推升高階特殊鋼材需求。
在油氣與能源領域，榮剛指出，美國能源資訊署（EIA）發布的短期能源展望指出，受資料中心建置及工業活動帶動，電力需求預期持續成長，液化天然氣（LNG）出口量預計在2027年增加，能源供應與基礎建設具發展動能，為相關高階特殊鋼材應用帶來市場機會。
此外，榮剛指出，高階特殊鋼的應用更可望延伸至小型模組化核能領域，雖然效益尚需時間發酵，但已提前做好產品與技術布局。
軍工國防方面，榮剛表示，受地緣政治情勢及各國國防支出增加影響，國內外相關訂單均成長。
展望後市，榮剛表示，持續進行設備升級與產能擴充，以支應中長期訂單需求，軋鋼廠設備改造、8000噸油壓鍛機及新增5台真空電弧重熔設備等項目正陸續裝機與試車，新產能完整效益預計明年第1季顯現。
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