亞德客前3季每股賺44.14元 第4季估優於季節表現

氣動元件廠亞德客-KY下午受邀參加外資舉行線上法人說明會預期，第4季根據客戶回饋訊息，營收可能較第3季持平，表現會優於以往正常季節性略降水準，亞德客-KY持續布局半導體設備應用新領域。

亞德客-KY自結第3季合併營收115.12億元，較去年同期增加40%，創同期新高，也是歷史單季次高，第3季合併毛利率49.36%，較第2季49.72%微幅季減，年增3.3個百分點，第3季合併營業利益39.04億元，營益率33.92%，季減1.1個百分點，年增4個百分點，第3季歸屬母公司業主獲利約28.47億元，季減14%，仍創單季次高和同期新高，每股純益14.23元。

亞德客-KY累計前3季自結營收336.9億元，年成長33.19%，創同期新高，毛利率49.08%、年增3.6個百分點，營益率34.12%、年增4.6個百分點，累計稅後獲利88.28億元，年增45.4%，累計每股純益44.14元。