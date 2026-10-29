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德微財報／第3季獲利1.27億元年增逾倍、創逾兩年新高 每股賺2.4元

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

功率半導體大廠德微（3675）29日公布第3季財報，稅後純益1.27億元，季增20.01%、年增126.15%，每股純益2.4元，獲利及每股純益均創逾兩年新高。受惠全球供應鏈重組、歐美大廠MOSFET訂單及AI高耐壓產品出貨增加，帶動獲利成長，前三季每股純益達5.91元。

德微第3季合併營收9.08億元，季增13.37%、年增32.46%；毛利率40.4%，季減0.4個百分點、年增8.5個百分點；營益率19.1%，季增1.5個百分點、年增11.0個百分點；歸屬母公司稅後純益1.27億元，季增20.01%、年增126.15%，每股純益2.40元。

累計前三季合併營收23.94億元，年增22.50%；毛利率39.9%，年增5.9個百分點；營益率17.4%，年增9.4個百分點；歸屬母公司稅後純益3.14億元，年增280.08%，每股純益5.91元，優於去年同期的1.53元。

德微表示，今年受惠全球供應鏈重組，客戶訂單成長強勁，自第2季起出貨逐步增加，第3季動能進一步升溫。其中，歐美大廠MOSFET訂單挹注，以及AI相關應用的800V高耐壓產品穩健出貨，成為營運成長動能。

因應訂單增加與產品規格升級，德微持續推進桃園封測廠及子公司亞昕科技晶圓廠的去瓶頸化與產線升級，擴充產能、改善生產效率，提升接單與交付能力。亞昕（5213）也投入8kW瞬態電壓抑制二極體（TVS）、650V及1,200V MOSFET等產品與技術平台開發，預期逐步貢獻營收。

德微持續推動整合元件製造（IDM）布局，整合晶圓設計、製程開發與封裝測試能力，將終端需求導入產品開發，並透過封測結果回饋前端設計及製程優化，在既有技術平台上延伸產品規格，提升開發效率與客製化能力。

展望後市，德微將深化亞昕晶圓設計製造、德微封裝測試及喜可士自有品牌銷售的垂直整合體系，透過集團協作調度產能、穩定供貨，配合國際客戶供應來源多元化布局，爭取車用、工控及AI相關應用的新客戶與專案。

德微 財報 歐美

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