磐儀大股東增加新血 引進威剛、技嘉

工業電腦廠磐儀（3594）大股東增加新血，緯創（3231）29日宣布出售旗下部分磐儀持股，由記憶體模組大廠威剛（3260）及技嘉（2376）旗下智嘉投資承接。

緯創29日宣布公司及子公司鼎創有限公司處分磐儀科技私募普通股，在緯創自身方面，交易數量為3,000張，每股金額為41元，交易總金額達1.23億元，交易人為威剛。

而緯創子公司鼎創部分，交易數量達2,005,107股，每股金額為41元，交易總金額約達8,221萬元，交易人為技嘉旗下的智嘉投資。

在本次交易完成後，緯創自身仍持有1.75%磐儀股權，子公司鼎創則零持股；威剛取得磐儀3.85%股權，威剛指出，主要是為策略發展投資。

根據公開資料顯示，截至今年9月，磐儀最大股東仍是樺漢（6414）集團，持股約達16.68%。加上原本的緯創，以及新增的威剛、技嘉，還有聯發科（2454）入股磐儀旗下子公司磐旭智能，磐儀股東堪稱「黃金陣容」。