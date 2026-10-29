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全新前3季獲利倍增每股賺4.01元 擬發行15億元公司債
砷化鎵（GaAs）上游磊晶廠全新今天公布第3季財報，受惠AI帶動高速傳輸需求增加，全新前3季歸屬母公司淨利新台幣7.47億元，較去年同期大幅成長1.1倍，每股稅後純益4.01元，已超越去年全年每股獲利2.97元。
全新第3季歸屬母公司淨利3.38億元，季增58.7%，年增111%，單季每股純益1.81元，創近年新高。
全新今天董事會也通過2項募資計畫，決議發行國內第4次及第5次無擔保轉換公司債，合計發行總額15億元，擬充實營運資金、購料支出及購置機器設備。
全新第4次及第5次國內公司債發行總額分別為10億元及5億元，發行期均為3年，票面利率為0，第4次公司債發行價格暫定依票面金額100%至110%發行，將採詢價圈購方式公開承銷；第5次公司債發行價格暫定以不低於面額102%發行，將採競價拍賣方式辦理公開承銷。
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