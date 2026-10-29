崇越財報／第3季賺逾一股本 前三季EPS達25.19元

半導體整合服務廠商崇越科技（5434）公布2026年第3季財務報告，單季營收與獲利同步創下歷史新高。第3季合併營收達新台幣236.7億元，年增34.9%；歸屬母公司業主淨利達20.2億元，年增82.8%；每股稅後純益（EPS）達10.39元，首度突破10元，締造單季賺逾一個股本的營運佳績。

受惠於人工智慧（AI）與高效能運算需求持續成長，帶動先進製程相關材料需求，加上環保工程營收認列挹注，崇越科技第3季營收較第2季成長13.6%；營業淨利達16.3億元，季增10.1%、年增33.5%。歸屬母公司業主淨利與每股盈餘則分別較第2季成長31.4%及31.2%，延續營運成長動能。

累計今年前三季，崇越科技合併營收達630.3億元，較去年同期成長25.3%；歸屬母公司業主淨利達48.7億元，較去年同期29.6億元成長逾六成；每股盈餘由去年同期15.45元提升至25.19元，創下歷年同期新高。

崇越科技董事長曾海華表示，半導體產業的成長與全球布局，持續帶動關鍵材料供應及高科技廠務工程需求。崇越科技將深化材料、設備與環保工程的整合服務，並加速建構橫跨美、歐、亞三大洲的在地化服務體系，伴隨客戶拓展海外生產布局，為集團開拓長期成長空間。

半導體材料與環工業務並進 支撐營運規模成長

半導體材料方面，AI算力需求帶動先進製程相關材料出貨維持高檔，光阻、矽晶圓、石英、晶圓載具及研磨液等產品需求穩健。崇越科技透過多元材料供應與技術服務，持續深化客戶合作，掌握製程升級及產能擴充帶來的商機。

環保工程方面，集團旗下建越工程與蘇州崇越持續深耕海內外高科技廠務工程，承接業務涵蓋半導體廢水處理、再生水回收、無塵室及機電空調等領域。隨工程進度推進，第3季相關營收認列增加，與半導體材料業務共同支撐整體營運成長。

串聯美、歐、亞服務網絡 深化海外供應鏈合作

因應全球半導體供應鏈重組及在地化生產需求，崇越科技持續串聯供應商夥伴與海外服務據點，協助客戶銜接海外建廠及量產所需資源，並透過國際展會拓展市場合作機會。

今年10月中旬，崇越科技參與美國國際半導體展（SEMICON West），攜手合作夥伴由去年的14家增至21家，規模成長近五成，進一步擴大供應鏈合作陣容。接續將於11月10日前進德國慕尼黑，參與歐洲國際半導體展（SEMICON Europa），展示材料、設備與相關整合服務，深化與歐洲半導體產業的交流，拓展當地市場商機。