牧德：第4季逆勢變最旺 2027年迎跳躍成長

牧德科技前3季賺近1.5個股本，牧德表示，隨AI應用持續擴大，高階PCB及半導體檢測設備需求穩定成長，第4季營運將擺脫淡季軌道，逆勢成今年最旺的一季，看好2027年業績呈現跳躍式成長。

牧德科技今天召開董事會並通過財報，前3季每股盈餘（EPS）為14.92元，毛利率達60%。牧德表示，隨AI應用持續擴大，高階PCB及半導體檢測設備需求穩定成長，加上高階產品布局逐步深化，營運維持良好發展態勢。

牧德表示，4大產業應用市場的需求與訂單能見度均維持良好，AI Server相關業務在既有高基期下，預期維持穩健成長，mSAP受惠AI資料中心及高速光通訊需求擴大，光模組領導客戶均已採購牧德相關設備，隨客戶需求及產能持續擴充，預期將呈現大幅成長。

ABF載板方面，牧德說明，已取得全球客戶訂單，並有多年訂單挹注，為未來營運提供成長支撐；半導體先進封裝檢測業務則隨新產品導入及客戶需求增加，營收規模可望進一步擴大。

展望第4季，牧德表示，依目前接單狀況及客戶需求觀察，第4季營運動能與過往季節性趨勢有所不同，並非傳統認知中的產業淡季，將成為今年營運表現最旺的一季。

中長期發展方面，牧德表示，對2027年營運深具信心，2027年業績可望呈現跳躍式成長，牧德將持續深化PCB與半導體檢測設備雙軌布局，聚焦AIServer、mSAP、ABF載板及先進封裝4大應用領域。