工業富聯財報／AI爆發 前三季營收與淨利均超去年全年

鴻海（2317）旗下工業富聯29日發布第3季財報，在高基數下持續高增長，該公司前三季營收與淨利均超去年全年；前三季淨利突破人民幣400億元，年增長近八成；前三季營收超過人民幣9,400億元，歸母淨利超人民幣400億元，均創歷史新高；至於雲端計算與網通業務雙線放量，第3季度業績再創新高。

工業富聯發布2026年第3季度業績報告，多項核心數據在去年高基數下持續實現高增長。第3季度單季營收人民幣3,835.54億元，年增57.73%；歸母淨利潤連續五個季度破百億元，達人民幣166.34億元，年增60.35%，均創下同期及單季新高。

報告顯示，工業富聯前三季營收人民幣9,414.14億元，年增55.88%；歸母淨利潤人民幣403.75億元，年增79.55%，均已超過去年全年。該公司盈利能力持續提升，淨利潤增幅持續跑贏營收增幅。同時，前三季度基本每股收益2.04元，年增80.53%；加權平均淨資產收益率21.77%，年增7.39個百分點，高品質增長底色持續彰顯。

對於業績增長原因，工業富聯表示，受益於AI算力需求持續爆發，該公司在主要客戶的市場份額穩步提升，以及雲端服務商業務表現優異，推動整體營業收入增長。

具體來看，雲端計算與網通業務雙線放量成為推動公司業績持續強勢增長的核心動力。雲端計算業務方面，三季度營收同比、環比均維持大幅增長，增幅分別為75%和25%。GPU與ASIC協同並進，已成為板塊業務多元增長的重要引擎。

其中，AI-ASIC伺服器出貨量年增1.5倍、季增80%，AI-GPU機櫃出貨量年增70%、季增15%。此外，新一代AI機櫃已開始出貨，其整體市場份額相較上代產品持續提升。

通信及移動網路設備業務方面，三季度網路設備營收同比、環比持續增長，分別增長1.2倍和25%。產品組合持續優化，AI相關產品持續放量。

其中，800G及以上交換機出貨量年增長80%、季增25%，產品覆蓋多晶片平台以太網交換機、CPO交換機、NVLink交換機及SuperNIC網卡等。Wifi 7路由器、低軌衛星寬帶設備等業務均實現快速增長，多業務協同增長格局進一步鞏固。