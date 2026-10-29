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瑞儀財報／第3季賺112億元 EPS 2.31元
瑞儀（6176）29日舉行線上法說會，公布今年第3季財報。單季合併營收112.9億元，季增2%。毛利率21.4%與上季持平，少了認列一次性併購費用致稅後淨利強彈，每股盈餘2.31元，較上季大幅成長229%，恢復過往獲利水準。累計今年前三季營收344.1億元、年減7%，毛利率21.7%逆勢創下歷年同期新高；EPS 4.95元、年減2.47元。
瑞儀董事長王昱超表示，2026年營運遭遇總體經濟與客戶雙重逆風，AI驅動記憶體缺貨漲價壓抑消費電子買氣，加上美系客戶下半年將小尺寸平板轉向OLED，瑞儀策略性放棄遭紅色供應鏈切入的低毛利機種，「寧可放棄營收也要保住獲利」。
展望後市，預期第4季營收略微放緩，動能遞延至2027年第1季。瑞儀定調2027年為「打底期」，背光模組仍占營收九成以上；新事業貢獻為個位數，2028年起才逐步放量。
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