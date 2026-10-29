昇達科獲利／自結前三季大賺一個股本 賺贏去年全年

低軌衛星與高頻通訊元件昇達科（3491）29日公布第3季自結財報，第3季每股純益3.65元，創同期新高，累計前三季每股純益11.81元，創同期新高，賺贏2025年及2024年全年的7.83元、8.59元。

昇達科第3季營收8.43億元，季減6.5%，年增74%，毛利率50%，低於上季55.6%，優於去年同期47%，營業利益1.95億元，季減19%，年增133%，稅後純益2.7億元，季減12.3%，年增207%，每股純益3.65元，為同期新高。

累計前三季昇達科營收27.65億元，年增71%，毛利率55%，營業利益7.5億元，年增118%，稅後純益8.32億元，年增174%，每股純益11.81元，創同期新高，也超越去年全年獲利

昇達科指出，受惠全球低軌衛星（LEO）建置需求持續擴大，昇達科營運延續強勁成長態勢，已連續六個月單月營收年增率超過50%，今年前三季累計營收年增71%，展現低軌衛星相關產品需求持續放量，帶動營運規模穩健擴張。

低軌衛星業務持續扮演昇達科營運成長的主要引擎，昇達科指出，隨著既有客戶衛星部署規模擴大，相關毫米波通訊產品出貨同步增加，加上產品組合持續朝高附加價值、高技術門檻方向發展，獲利能力顯著提升，前三季毛利率由去年同期的47%提升至55%，增加8個百分點。

昇達科強調，過去在低軌衛星業務的快速成長，主要受惠於全球衛星星系部署規模持續擴大；隨著低軌衛星產業逐步邁向規模化與多元化發展，吸引更多國際業者積極投入，產業動能除了延續過往星系數量擴增所帶動的成長之外，還進一步延伸至既有衛星的周期性汰換與新世代產品升級，以及衛星直連終端、人工智慧、國防通訊韌性等新興應用所衍生的需求。

另一方面，全球AI運算基礎建設快速發展，也帶動地面資料中心高速互聯與高頻高速傳輸技術持續升級的需求。昇達科表示，隨著低軌衛星通訊與AI資料中心皆朝向更高傳輸容量、更高效能及更高精度的技術方向演進，為昇達科長期深耕的毫米波、太赫茲及相關高頻高速傳輸技術，開創更廣泛且具延續性的市場商機。

雖然受到部分主要客戶產品世代交替及出貨節奏調整影響，使短期營運成長動能略有放緩，但昇達科指出，新一代產品認證與新客戶開發工作仍持續積極推進，認證項目及應用範圍亦進一步擴大，隨著新世代產品陸續完成認證並逐步進入供應階段，可望為昇達科累積下一波營運成長動能。

而昇達科對未來市場需求的高度信心，已具體反映在昇達科的全球產能擴充與營運布局上。

昇達科指出，除持續擴增台灣及越南生產基地的製造規模，透過納入高速傳輸產品線，更進一步強化集團的技術、產品與市場布局，開展新的成長引擎外；昇達科亦已積極啟動下一階段產能規劃，預計自第4季起持續推進台灣、美國及越南三地的廠房擴充與產能建置準備，以提前因應國際客戶未來需求，進一步提升全球製造布局、供應彈性及交付能力，並鞏固在全球高頻通訊與高速互聯供應鏈的關鍵地位。