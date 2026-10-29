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國巨財報／受惠AI帶動！第3季賺119億元、年增88% 每股賺5.83元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
國巨創辦人暨董事長陳泰銘。聯合報系資料照
國巨創辦人暨董事長陳泰銘。聯合報系資料照

被動元件大廠國巨*（2327）29日公布2026年第3季財報，受惠AI需求強勁，單季歸屬母公司業主稅後淨利為119.81億元，季增27.2%、年增88.5%，換算下來每股賺5.83元。

國巨指出，第3季毛利方面為203.08億元，毛利率達41%，較上季增加2.5個百分點、較去年同期增加4.8個百分點。

營業利益率則達29.5%，較上季增加3.1個百分點、較去年同期增加6.6個百分點，顯示獲利能力持續提升。

累計今年前三季，國巨歸屬母公司業主稅後淨利為294億元，年增74.1%，EPS為14.32元。

至於前三季毛利率為39.3%，年增3.5個百分點；營業利益為359.65億元，營業利益率為27.2%，年增5.5個百分點。

國巨表示，前三季營收成長主要受惠於AI相關應用需求強勁，標準品與特殊品需求均穩定成長，各終端應用領域也維持溫和成長，不過，公司前三季認列未分配盈餘稅4.49億元，使EPS減少約0.22元。

展望後市，國巨說明，隨著AI應用需求持續成長，電子元件產業正迎來結構性轉變，公司將持續關注相關發展，儘管地緣政治情勢仍具不確定性，目前客戶庫存水位維持健康，後續將審慎因應經濟環境變化，並彈性調整營運策略，以降低關稅政策及匯率波動帶來的影響。

國巨 財報 母公司 被動元件

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