成交值前十名僅2檔收紅！穩懋亮燈漲停、「這檔被動元件」逆漲逾6%

台股29日賣壓沉重，集中市場指數下跌667.25點，收46,368.33點，跌幅1.41%，失守5日線，回吐28日七成漲幅，成交值增至7,891.5億元，三大法人轉為賣超816.66億元。電子權值股普遍走弱，觀察成交值前十名個股僅穩懋（3105）、華新科（2492）逆勢收紅，南亞科（2408）守住平盤。其中穩懋攻上漲停，華新科也大漲6.28%，成為弱勢盤面中的亮點。

穩懋今日跳空漲停開594元，盤中雖數度打開，但終場仍高掛紅燈，成交量放大至5.64萬張，成交值334.68億元，排名全市場第三，僅次於台積電（2330）及聯電（2303）。

穩懋第3季獲利表現亮眼，稅後純益19.3億元，季增98%、年增80%，每股純益4.55元，毛利率升至37.4%，攀上五年來單季高點；前三季每股純益達8.12元，稅後純益34.4億元，已超越去年全年獲利。

穩懋表示，衛星、航太等基礎設施及光通訊相關營收占比已超過一半，整體產能利用率也升至75%，看好本季營收及毛利率持續走揚。光通訊布局方面，PD等元件已小量生產，產出逐季提升，預計明年產能將明顯增加；至於EML及CW Laser相關專案，目前仍在可靠性測試階段，預估2027年前期邁入小量生產，較明顯的營收貢獻則有望落在2028年。

華新科先前公告8月自結稅後純益7.53億元，年增60.55%，單月每股純益1.55元。公司預期，今年AI相關應用營收占比可望提升至15%至20%，並規劃投入30億至40億元資本支出擴產，預計今年底產能增加約10%，2027年再擴充約10%。AI應用需求及產能擴張進度，成為市場觀察後續營運的重要指標。

相較之下，電子權值股承受明顯賣壓。聯電法說會後股價爆量跌停，下跌9.77%、收115.5元，成交值394.6億元，排名第二；台積電則下跌0.41%、收2,415元，成交值405.39億元，居全市場之冠。聯發科（2454）與台達電（2308）分別下跌4.49%、4.52%，成交值也都超過223億元。

成交量排行方面，主動中信台灣收益（00406A）以約79.2萬張居冠，聯電以約33.72萬張排名第二，友達（2409）約28.28萬張排名第三。ETF仍占6位，力積電（6770）則以約12.25萬張進入前十名，股價下跌2.52%。