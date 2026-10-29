南緯法說會／雲南新廠稼動率達八成 金鼎科新增半導體客戶搶新商機

南緯（1467）29日表示，中國雲南河口成衣新廠已於第2季投產，目前設有五條生產線，稼動率達七至八成，未來將逐步承接原有江蘇鹽城廠產能；另一方面，旗下金鼎科（6832）今年新增少量半導體客戶，晶圓切割相關材料已開始實際應用，成為集團拓展新事業的重要進展。

南緯29日召開法說會，公布最新營運布局。目前全球每月成衣產能約400萬件，面料產能約125萬公斤。以成衣產能分布來看，越南與非洲史瓦蒂尼各占約四成，中國大陸約占兩成。

南緯表示，河口廠主要服務大陸內需市場，由於當地工資相對較低，有助提升成本競爭力，未來將視生產效率及品質穩定程度逐步擴產，並取代部分鹽城廠產能，但鹽城廠不會立即關閉。至於其他海外生產基地，越南目前對紡織業而言，已不如過去具備生產優勢，因此公司正評估在東南亞尋找其他生產據點，未來不排除取代部分越南產能。

非洲布局方面，南緯與子公司緯笠紡織合作，在史瓦蒂尼建置首條「以印代染」綠色生產線，去年試產、今年正式投產。這項技術透過數位印花取代傳統染缸製程，可節省超過九成用水量，目前正規劃第二條產線，最快明年有機會建置。

除紡織本業外，南緯也積極拓展高附加價值材料市場。旗下持股近六成的金鼎科，過去主要供應汽車玻璃製造商，近年逐步開發半導體晶圓切割相關材料，今年已新增少量半導體客戶，部分產品已實際應用，但仍須持續改善。

公司表示，金鼎科雖然營收規模不大，但毛利率相對較高，已對集團獲利帶來貢獻。未來將持續開發半導體新應用，至於能否進一步擴大客戶及出貨規模，仍有待觀察。

營運方面，南緯今年上半年合併營收24.61億元，年增3.17%，其中布料事業營收年增二成，為主要成長動能；上半年毛利率18.83%，較去年同期增加1.1個百分點，淨利率改善，每股虧損0.09元，較去年同期明顯收斂。

南緯表示，今年本業及業外基本面與去年同期相比大致持平，差異主要來自匯率變動。未來營運成長將聚焦布料及金鼎科兩大業務，其中布料事業持續向Nike等國際品牌推廣機能面料及環保印染技術，目標提高布料營收占比，進一步改善整體獲利結構。