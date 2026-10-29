快訊

曼谷機場跑道塌陷！華航客機機輪卡坑洞 現場畫面曝光

西班牙高鐵追撞68死 座位避開頭尾車廂最安全？專家揭殘酷真相

「蔡康永是個聰明人」台北市長選情白熱化 胡瓜罕見表態了

聽新聞
0:00 / 0:00

南緯法說會／雲南新廠稼動率達八成 金鼎科新增半導體客戶搶新商機

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

南緯（1467）29日表示，中國雲南河口成衣新廠已於第2季投產，目前設有五條生產線，稼動率達七至八成，未來將逐步承接原有江蘇鹽城廠產能；另一方面，旗下金鼎科（6832）今年新增少量半導體客戶，晶圓切割相關材料已開始實際應用，成為集團拓展新事業的重要進展。

南緯29日召開法說會，公布最新營運布局。目前全球每月成衣產能約400萬件，面料產能約125萬公斤。以成衣產能分布來看，越南與非洲史瓦蒂尼各占約四成，中國大陸約占兩成。

南緯表示，河口廠主要服務大陸內需市場，由於當地工資相對較低，有助提升成本競爭力，未來將視生產效率及品質穩定程度逐步擴產，並取代部分鹽城廠產能，但鹽城廠不會立即關閉。至於其他海外生產基地，越南目前對紡織業而言，已不如過去具備生產優勢，因此公司正評估在東南亞尋找其他生產據點，未來不排除取代部分越南產能。

非洲布局方面，南緯與子公司緯笠紡織合作，在史瓦蒂尼建置首條「以印代染」綠色生產線，去年試產、今年正式投產。這項技術透過數位印花取代傳統染缸製程，可節省超過九成用水量，目前正規劃第二條產線，最快明年有機會建置。

除紡織本業外，南緯也積極拓展高附加價值材料市場。旗下持股近六成的金鼎科，過去主要供應汽車玻璃製造商，近年逐步開發半導體晶圓切割相關材料，今年已新增少量半導體客戶，部分產品已實際應用，但仍須持續改善。

公司表示，金鼎科雖然營收規模不大，但毛利率相對較高，已對集團獲利帶來貢獻。未來將持續開發半導體新應用，至於能否進一步擴大客戶及出貨規模，仍有待觀察。

營運方面，南緯今年上半年合併營收24.61億元，年增3.17%，其中布料事業營收年增二成，為主要成長動能；上半年毛利率18.83%，較去年同期增加1.1個百分點，淨利率改善，每股虧損0.09元，較去年同期明顯收斂。

南緯表示，今年本業及業外基本面與去年同期相比大致持平，差異主要來自匯率變動。未來營運成長將聚焦布料及金鼎科兩大業務，其中布料事業持續向Nike等國際品牌推廣機能面料及環保印染技術，目標提高布料營收占比，進一步改善整體獲利結構。

法說會 半導體 雲南

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

紡織三雄進擊半導體

聯電財報／前三季大賺748億元、EPS 6元 加碼32億美元擴產

聯亞大擴產 產能二年拚增六倍

耐特半導體材料占比逼近兩成 IC Tray、BBU 添成長動能

相關新聞

日月光財報／第3季稅後純益269億元、創19季新高 單季大賺逾半個股本

封測龍頭日月光投控（3711）29日召開法說會，並公布第3季財報，受惠封測業務持續升溫，單季稅後純益達269.96億元，季增28%，年增148%，創近19季以來新高，每股純益（EPS）為5.84元，前三季每股大賺14.16元。

威剛財報／第3季EPS 38.69元創新高 前3季獲利超越過去25年總和

威剛（3260）今年前3季獲利締造歷史新頁，每股盈餘101.47元，首度突破百元大關，累計稅後淨利336.5億元，超越公司成立以來25年獲利總和；第3季營運表現持續攀高，歸屬母公司業主淨利126.1億元，年增616.4%，每股純益38.69元，均刷新歷史單季紀錄。

國巨財報／受惠AI帶動！第3季賺119億元、年增88% 每股賺5.83元

被動元件大廠國巨*（2327）29日公布2026年第3季財報，受惠AI需求強勁，單季歸屬母公司業主稅後淨利為119.81億元，季增27.2%、年增88.5%，換算下來每股賺5.83元。

成交值前十名僅2檔收紅！穩懋亮燈漲停、「這檔被動元件」逆漲逾6%

台股29日賣壓沉重，集中市場指數下跌667.25點，收46,368.33點，跌幅1.41%，失守5日線，回吐28日七成漲幅，成交值增至7,891.5億元，三大法人轉為賣超816.66億元。電子權值股普遍走弱，觀察成交值前十名個股僅穩懋（3105）、華新科（2492）逆勢收紅，南亞科（2408）守住平盤。其中穩懋攻上漲停，華新科也大漲6.28%，成為弱勢盤面中的亮點。

昇達科獲利／自結前三季大賺一個股本 賺贏去年全年

低軌衛星與高頻通訊元件昇達科（3491）29日公布第3季自結財報，第3季每股純益3.65元，創同期新高，累計前三季每股純益11.81元，創同期新高，賺贏2025年及2024年全年的7.83元、8.59元。

八貫財報／前三季稅後純益4.4億元 EPS 5.7元超越去年全年

八貫（1342）29日公布第3季財報，單季稅後純益1.2億元，年增17.68％，每股純益（EPS）1.6元；前三季稅後純益4.4億元，年增40.2％，EPS 5.7元，超越去年全年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。