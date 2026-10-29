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汎瑋材料獲利／自結前三季EPS 4.22元 創同期新高
電子機能材料業者汎瑋材料（6967）29日公布第3季自結損益，受惠AI伺服器、工業電腦材料出貨倍增，單季稅後純益3,832.6萬元，年增約8.64％，每股純益（EPS）1.49元；自結前三季稅後純益1.05億元，年增約49.91%，EPS 4.22元，創同期新高，並超越去年全年。
汎瑋材料第3季營收4.18億元，年增8.29％；前三季累計營收新台幣12.38億元，年增20.84％。9月、第3季、累計前三季營收均創歷年同期新高。
汎瑋材料指出，公司持續擴大利基型市場布局，今年成效逐步顯現。其中，第3季應用於工業電腦及AI伺服器相關領域產品出貨倍增，加上3M經銷業務也有所成長，雙雙帶動營收。此外，越南廠已承接新訂單，預計於第4季季末放量。
汎瑋東南亞布局也開始發酵，擴增越南、泰國生產量能，以配合國際電子大廠供應鏈多元化的趨勢。汎瑋指出，公司看準供應鏈重組帶來的契機與優勢，靈活的供貨彈性與全球在地化支援能力，成功承接供應鏈轉移帶來的新訂單，主要涵蓋筆記型電腦、智慧家電等應用，預計今年第4季末後陸續放量。
展望全年度，汎瑋除持續深耕AI伺服器、HPC及智慧家電等既有高階應用市場，也將進一步掌握下一波AI硬體升級商機，積極將既有高可靠度、高導熱及EMI防護材料技術，延伸至更多新興終端應用。
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