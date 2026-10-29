八貫財報／前三季稅後純益4.4億元 EPS 5.7元超越去年全年

八貫（1342）29日公布第3季財報，單季稅後純益1.2億元，年增17.68％，每股純益（EPS）1.6元；前三季稅後純益4.4億元，年增40.2％，EPS 5.7元，超越去年全年。

八貫今年第3季營收9.4億元，年增53.78％；營業利益1.5億元，年增46.13％；稅後純益1.2億元，年增17.68％，每股純益（EPS）1.6元。

八貫指出，第3季受益於戶外與醫療擴大應用領域受益於戶外與醫療擴大應用領域，貢獻營收成長，加上航太航海、軍工客戶拉貨力道強勁，加上標案出貨貢獻，推升營收表現。

獲利部分，八貫表示，因公司具備規模經濟加上產線調配優化，帶動第3季毛利率25.15％，較上季約成長一個百分點。公司也指出，因9月發放限制員工權利新股之增資新股，產生一次性費用認列約5,125萬元，使第3季毛利率較去年同期減少，單季EPS年減約0.54元。

不過，八貫表示，若排除一次性費用影響，則第3季毛利率約29％，較去年同期成長2個百分點，第3季EPS達2.14元。

八貫前三季營收28.6億元，年增36.0％；營業利益5億元，年增28.6％；稅後淨利4.4億元，年增40.2％；EPS 5.7元，超越去年全年5.62元。

八貫指出，前三季四大產品線前營收均較去年同期雙位數成長。其中，戶外產品前三季營收年增50.8％，表現尤其亮眼，其次為醫療與軍工產品，前三季營收年增均超越二成，航太航海年增亦達14％。

業外部分，今年有匯兌收益挹注約1,154萬元，同樣挹注獲利。八貫並表示，若排除第3季一次性費用認列影響，前三季EPS達6.24元。

八貫指出，憑藉四大產品線高利基市場優勢，訂單能見度高，目前與客戶洽談的新訂單均已排到2027年第2季以後。

展望全年，八貫表示，預期第4季於營收動能延續規模經濟效應，並將優化產線、降低營業成本；且第4季不再有一次性費用影響，預估毛利率可期，期望今獲利再創新高。