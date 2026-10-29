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日月光財報／第3季稅後純益269億元、創19季新高 單季大賺逾半個股本
封測龍頭日月光投控（3711）29日召開法說會，並公布第3季財報，受惠封測業務持續升溫，單季稅後純益達269.96億元，季增28%，年增148%，創近19季以來新高，每股純益（EPS）為5.84元，前三季每股大賺14.16元。
日月光投控第3季營收2,441.61億元，季增28%，年增45%，毛利率22.1%，季增1.1個百分點，年增5個百分點，營益率13.6%，季增2.5個百分點，年增5.8個百分點。
以封測業務來看，日月光投控第3季封測營收達1,514.85億元，季增20%，年增51%，毛利率30.6%，季增3.3個百分點，年增8個百分點，營益率20%，季增4.3個百分點，年增9.2個百分點。
從封測業務產品應用來看，日月光投控第3季通訊營收占38%，電腦34%，汽車、消費性電子及其他占28%；封測業務前十大客戶營收占比63%。
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