威剛財報／第3季EPS 38.69元創新高 前3季獲利超越過去25年總和

威剛（3260）今年前3季獲利締造歷史新頁，每股盈餘101.47元，首度突破百元大關，累計稅後淨利336.5億元，超越公司成立以來25年獲利總和；第3季營運表現持續攀高，歸屬母公司業主淨利126.1億元，年增616.4%，每股純益38.69元，均刷新歷史單季紀錄。

威剛董事長陳立白表示，全球AI基礎建設持續擴張，加上機器人、自駕車與低軌衛星等實體AI應用發展，記憶體需求正從雲端資料中心延伸至更多應用場景。由於上游原廠產能配置仍以高階產品及伺服器需求為重，預期2027年記憶體市場供需失衡情況將更加明顯，尤其DRAM缺貨會比2026年更嚴重。

陳立白指出，目前大型CSP業者的記憶體供貨滿足率約7成，PC及手機品牌更僅約5成，凸顯在供應有限、需求競逐貨源之下，掌握DRAM的有限供應已成為市場競爭的重要關鍵。

威剛第3季營收與獲利同步展現強勁成長力道，合併營收季增38.9%達530億元，毛利率35.88%，營業利益153.1億元，季增20%、年增701.7%；稅後淨利129.1億元，歸屬母公司業主淨利為126.1億元，季增21.2%、年增616.4%，以加權平均股數3.26億股計算，每股純益38.69元。

累計前3季累計營收突破千億元達1,172.4億元，毛利率42.32%，營業利益為403.6億元，年增逾10倍，營業利益率34.43%；稅後淨利336.5億元，年增914.8%，歸屬母公司業主淨利325.5億元，年增928.3%，每股純益101.47元。

展望第4季及2027年，陳立白指出，將以「從年頭旺到年尾」的氣勢，持續推進三大策略。首先，深化上游合作、鞏固關鍵貨源，並積極提升SSD與eSSD的市占率；其次，聚焦重點及策略客戶，全力支援全球稀缺的DRAM及NAND Flash資源，深化長期合作關係；第三，提高TRUSTA企業級儲存及AI應用產品比重，拓展高階儲存與新興商機，並提升公司長期整體的AI相關產品含金量及毛利率。