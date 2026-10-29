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友達財報／第3季毛利率10.1% 每股虧損0.33元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
友達光電。記者李珣瑛／攝影
友達光電。記者李珣瑛／攝影

友達（2409）29日舉行法人說明會公布2026年第3季合併財務報表，單季合併營業額668.8億元，季減5.7%，年減4.3%；毛利率10.1%；歸屬母公司業主之淨損25億元，基本每股虧損0.33元。

友達第3季營業淨損23.7億元，營業淨損率為3.5%，EBITDA獲利率為7.4%。

友達表示，凌華科技（6166）於2025年6月底召開年度股東常會，並進行董事全面改選。經改選結果，友達取得多數一般董事席次。因此，自2025年6月30日起，凌華之財務報告已納入友達之合併財務報告。

友達指出，回顧第3季，整體營收季減5.7%。其中Display顯示科技因消費性電子產品需求持續放緩，營收較上一季減少11%。Mobility Solutions智慧移動因車用團隊持續深化與客戶合作，營收與上一季約略持平。Vertical Solutions垂直場域因零售、醫療、工商用面板出貨穩定成長，營收較上一季增長1%。獲利方面，因營收減少，毛利較上一季減少，本業獲利轉為虧損。團隊會持續努力改善獲利。

展望第4季，友達表示，旺季備貨已告一段落，品牌客戶對面板採購趨於保守。車用團隊持續爭取訂單，滿足客戶需求。垂直場域業務需求相對穩定。但目前外在影響景氣的變數仍多，管理團隊將會密切關注市場變化，隨時動態調整因應。

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