威剛財報／前三季賺336億元EPS衝破百元大關、明年DRAM缺貨更嚴重

記憶體模組大廠威剛（3260）獲利大爆發，寫下歷史新頁，29日公布今年前三季財報，累計每股純益高達101.47元，首度突破百元大關，前三季稅後純益達336.5億元，一舉超越公司成立25年來獲利總和；第3季每股純益38.69元，同步改寫單季新高。董事長陳立白更直言，2027年記憶體供需失衡將更加嚴峻，DRAM缺貨情況恐比今年更嚴重，看好記憶體產業榮景延續。

威剛第3季營運火力全開，單季合併營收達530億元，季增38.9%，毛利率35.88%，營業利益153.1億元，季增20%、年增701.7%；稅後純益129.1億元，歸屬母公司業主淨利126.1億元，季增21.2%、年增616.4%，每股純益38.69元，營收與獲利同步繳出亮眼成績。

累計前三季合併營收達1,172.3億元，毛利率42.32%，營業利益403.6億元，年增逾十倍，營益率達34.43%；稅後純益336.5億元，年增914.8%，歸屬母公司業主淨利325.5億元，年增928.3%，每股純益101.47元，獲利表現刷新公司成立以來紀錄。

對於記憶體後市，陳立白指出，全球AI基礎建設投資持續擴張，記憶體需求已不再局限於雲端資料中心，機器人、自駕車及低軌衛星等實體AI應用陸續崛起，正進一步擴大記憶體需求版圖。反觀供給端，上游原廠仍將產能優先配置於高階產品及伺服器應用，供需缺口短期難以填補。

陳立白透露，目前全球大型雲端服務供應商（CSP）的記憶體供貨滿足率僅約七成，PC及手機品牌業者更只有五成，顯示各大應用領域正積極爭搶有限貨源。尤其AI需求持續排擠傳統應用產能，預期明年DRAM缺貨將比今年更加嚴重，掌握貨源已成為記憶體業者競爭的重要關鍵。

展望第4季及2027年，陳立白強調，威剛將延續「從年頭旺到年尾」的營運氣勢，積極推進三大策略，包括深化與上游原廠合作，確保DRAM及NAND Flash關鍵貨源，並擴大SSD與企業級SSD（eSSD）市占率；聚焦策略客戶，強化長期供貨合作關係；同時提高TRUSTA企業級儲存及AI應用產品比重，持續優化產品組合。

法人關注，記憶體產業供需結構已由過往景氣循環，轉向AI需求驅動的新一波成長階段。在原廠產能擴充有限、DRAM及NAND Flash供應持續吃緊之際，威剛憑藉既有庫存、上游貨源掌握能力及高階產品布局，有望持續掌握報價上漲與產品組合優化帶來的商機，後續獲利表現備受市場矚目。