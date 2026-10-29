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長興獲利／9月自結稅前盈餘3.88億元、前三季26.83億元 創近四年新高

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

長興（1717）今日公布自結獲利數字，9月自結稅前盈餘3.88億元，年增158.28％，每股稅前盈餘（EPS）0.33元；前三季累計稅前盈餘26.83億元，年增47.3％，EPS 2.29元，寫近四年同期新高。

長興指出，9月受中國大陸「十一」長假前拉貨效應帶動，合成樹脂、特用材料出貨量明顯增加，乾膜光阻、精密設備等電子材料也維持高檔，挹注9月單月營收月增8.93％、年增29.37％，並寫近51個月新高。其中，半導體先進封裝材料及精密設備兩項營收貢獻，均創下單月新高。

長興表示，隨產品組合優化，降低石化原料成本持續上漲的衝擊，9月整體平均毛利率，維持與上月相當。

其中，半導體先進封裝材料出貨穩定增加，並已開始有獲利貢獻；精密設備進入客戶密集驗收期，營收可望持續攀升。合成樹脂、特用材料需求維持穩定。

展望未來，長興預期，公司第4季整體營運，將延續第3季的旺季表現。惟中東局勢未明，原料價格波動仍存在不確定性，長興表示將謹慎管理原料採購，並繼續優化產品組合，維持毛利率表現。

營收 半導體 中國大陸

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