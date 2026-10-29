長興獲利／9月自結稅前盈餘3.88億元、前三季26.83億元 創近四年新高

記憶體模組大廠威剛（3260）獲利大爆發，寫下歷史新頁，29日公布今年前三季財報，累計每股純益高達101.47元，首度突破百元大關，前三季稅後純益達336.5億元，一舉超越公司成立25年來獲利總和；第3季每股純益38.69元，同步改寫單季新高。董事長陳立白更直言，2027年記憶體供需失衡將更加嚴峻，DRAM缺貨情況恐比今年更嚴重，看好記憶體產業榮景延續。

2026-10-29 15:23