快訊

姆巴佩迷因風潮禁不了！球王梅西也曾「傷害中國情感」

中選會出包！候選人爆個資外洩 游盈隆鞠躬致歉：32個IP曾進入

AI發展太快恐失控？秦永沛揭台積電四大隱憂 最怕工程師喪失判斷力

聽新聞
0:00 / 0:00

濱川自結9月每股賺0.6元 較去年同期轉虧為盈

中央社／ 台北29日電

濱川配合雙鴻間接切入輝達NVIDIA）Vera Rubin液冷零組件供應鏈，近期股價大漲達公布注意交易資訊標準。濱川公告9月歸屬母公司淨利新台幣8700萬元，較去年同期虧損4600萬元轉虧為盈，每股稅後純益0.6元。

濱川今年第2季虧損1.35億元，每股淨損0.94元。

散熱大廠雙鴻今年初公告投下2.54億元，取得濱川私募普通股5930張，總持股拉升至9930張，占濱川已發行股數比重6.88%，加深雙方策略性合作。雙鴻將部分液冷快接頭交由濱川生產，藉此優化成本結構，掌握交期與品質。在雙鴻加持下，濱川營運展現轉機。

濱川股價從9月中自49元起漲，今天盤中最高衝上99.6元，1個半月股價漲幅達103%。今天終場下跌6.7元或6.77%，收在92.3元。

雙鴻 輝達 NVIDIA

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

永光獲利／自結前三季稅前淨利2.58億元 稅前EPS 0.47元轉虧為盈

東台獲利／自結9月營收年增81%、稅後純益年減68% 每股賺0.04元

禾伸堂獲利／自結9月淨賺2.72億元、年增94.8% 前三季賺逾一個股本

達運財報／前三季稅後純益7.77億元 EPS 1.3元

相關新聞

友達財報／第3季 EPS -0.33元 第2季單季獲利曇花一現後再度轉虧

友達（2409）董事會29日通過2026年第3季合併財務報表。總計2026年第3季合併營業額為新台幣668.8億元，較2026年第2季減少5.7%，與2025年第3季相比減少4.3%。2026年第3季歸屬母公司業主之淨損為新台幣25億元，基本每股損失則為新台幣0.33元。

八貫財報／前三季稅後純益4.4億元 EPS 5.7元超越去年全年

八貫（1342）29日公布第3季財報，單季稅後純益1.2億元，年增17.68％，每股純益（EPS）1.6元；前三季稅後純益4.4億元，年增40.2％，EPS 5.7元，超越去年全年。

日月光財報／第3季稅後純益269億元、創19季新高 單季大賺逾半個股本

封測龍頭日月光投控（3711）29日召開法說會，並公布第3季財報，受惠封測業務持續升溫，單季稅後純益達269.96億元，季增28%，年增148%，創近19季以來新高，每股純益（EPS）為5.84元，前三季每股大賺14.16元。

威剛財報／第3季EPS 38.69元創新高 前3季獲利超越過去25年總和

威剛（3260）今年前3季獲利締造歷史新頁，每股盈餘101.47元，首度突破百元大關，累計稅後淨利336.5億元，超越公司成立以來25年獲利總和；第3季營運表現持續攀高，歸屬母公司業主淨利126.1億元，年增616.4%，每股純益38.69元，均刷新歷史單季紀錄。

友達財報／第3季毛利率10.1% 每股虧損0.33元

友達（2409）29日舉行法人說明會公布2026年第3季合併財務報表，單季合併營業額668.8億元，季減5.7%，年減4.3%；毛利率10.1%；歸屬母公司業主之淨損25億元，基本每股虧損0.33元。

威剛財報／前三季賺336億元EPS衝破百元大關、明年DRAM缺貨更嚴重

記憶體模組大廠威剛（3260）獲利大爆發，寫下歷史新頁，29日公布今年前三季財報，累計每股純益高達101.47元，首度突破百元大關，前三季稅後純益達336.5億元，一舉超越公司成立25年來獲利總和；第3季每股純益38.69元，同步改寫單季新高。董事長陳立白更直言，2027年記憶體供需失衡將更加嚴峻，DRAM缺貨情況恐比今年更嚴重，看好記憶體產業榮景延續。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。