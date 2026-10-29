濱川自結9月每股賺0.6元 較去年同期轉虧為盈

濱川配合雙鴻間接切入輝達（NVIDIA）Vera Rubin液冷零組件供應鏈，近期股價大漲達公布注意交易資訊標準。濱川公告9月歸屬母公司淨利新台幣8700萬元，較去年同期虧損4600萬元轉虧為盈，每股稅後純益0.6元。

濱川今年第2季虧損1.35億元，每股淨損0.94元。

散熱大廠雙鴻今年初公告投下2.54億元，取得濱川私募普通股5930張，總持股拉升至9930張，占濱川已發行股數比重6.88%，加深雙方策略性合作。雙鴻將部分液冷快接頭交由濱川生產，藉此優化成本結構，掌握交期與品質。在雙鴻加持下，濱川營運展現轉機。

濱川股價從9月中自49元起漲，今天盤中最高衝上99.6元，1個半月股價漲幅達103%。今天終場下跌6.7元或6.77%，收在92.3元。