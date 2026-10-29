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友達法說會／中科二座廠388億元售予台積電 另取消處分華亞廠售廣達案
友達（2409）董事長彭双浪29日在法說會中證實，本報今年8月中獨家報導友達將以逾300億元出售中科二座廠予台積電（2330）一案，已於今天董事會通過議案。友達將中科一座5代廠及一座7.5代廠，以388億元售予台積電，估處分利益約185億元。
彭双浪並宣布，友達活化資產迄今，將告一段落。這次此處分資產，主要是為了聚焦輕資產營運模式、活化資產及優化財務結構。
友達公告表示，處分台中廠二期廠房及其相關廠務附屬設施，主要是坐落於台中市西屯區安林段00552-005等共9筆建號之二期廠房及其相關廠務附屬設施。交易單位數量包括：
(1)建物、無塵室及廠務附屬設備一批
權狀面積：429,030.19平方公尺（約129,781.63坪）（使用面積約16.6萬坪）
(2)交易總金額：新台幣388億元
彭双浪並宣布，友達今年7月28日董事會通過處分華亞廠不動產及其相關廠務附屬設施予廣達（2382），並授權董事長或其指定之人代表本公司處理與本案有關之一切事項。後經雙方多次協商，對廠房使用規格及交付時程未達成協議，董事長決議終止本處分案。
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